Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi

Sakarya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Sakarya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenledi. İftar programı eşliğinde gerçekleşen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'nin yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vali yardımcıları, gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başladı. Kıbrıs Harekatı videosunun izletilmesinin ardından konuşmalara geçildi.



"Kahraman gaziler burada aramızda"



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir törende yaptığı açıklamada, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya, Kıbrıs'tan terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar verilen şehit ve gazilerin huzur, mutluluk ve özgürlüğün bedelini ödedi. Millet olarak bu coğrafyada olmanın bedelini çok ağır ödüyoruz. Hala da şehitler tepesi boş kalmıyor. Aynı şekilde 1974'te bizim olan topraklarımızda olan sıkıntıları gidermek için bu ülke yavru vatan içinde aynı fedakarlığı gösterdi, orada da şehit, gazilerimiz oldu. Uzun yıllar bizim elimizde kalmış olan o topraklarda soydaş, dindaşlarımızın zarar görmesini istemediğimiz için oraya da aynı şekilde müdahale yaptık. Şimdi bu kahraman gaziler burada aramızda" dedi.



"Şükranlarımı arz ediyorum"



Programa katılanlara teşekkür eden Vali Nayir, "Temennimiz, dileğimiz o ki şehitlerimiz rahmet, gazilerimiz de sağlık, sıhhat içerisinde var olsunlar. Onların da evlatları bu şehitlik, gazilik rütbelerinin ne derece önemli olduğunun farkında olarak yetişsin, bu topraklar için gerektiğinde yediden yetmişe herkesin can verecek olduğunu bu dünyaya ispat etmiş olalım. Bütün gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizle ebediyete intikal etmiş olan gazilerimize rahmet diliyorum. Onların hizmetlerini gören ailelerine de teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.



Vali Nayir, konuşmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 127 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etti. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin