Kıbrıs Gazilerine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratları' verildi

Kıbrıs Barış Harekatında görev alan ve gazi olanlara Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Devlet Övünç Madalyası verdi.



Sakarya Valiliği tarafından 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev alan gaziler için düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratları Tevcih töreni geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutan Vekili P. Albay Salih Üstündağ, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Vali Yardımcıları Erdoğan Ülker ve Mehmet Fatih Çiçekli, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, Gaziler ve Gazi aileleri katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti de yapılırken, dünya barışına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatına dair bir de video gösterisi sunuldu.



Gazilik ve Şehitlik en yüksek makamlardır



Gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Şehitlik ve Gazilik, makamların en üstünde bulunan ve kıymet ifade eden rütbelerdir. Bu topraklarda vatanımız için, mukaddesatımız için, namusumuz için, ezanımız için, bayrağımız için göze almayacağımız bir tehlike yoktur. Bin yıllık geçmişimiz bunun güzel örnekleriyle doludur. Bizler, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya, Kıbrıs'tan Kore'ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar gelebilecek her tehlike de en önemli saydığımız vatanımız için canımızı vermek üzere yola çıkan bir anlayışla yetiştirilmişiz. Bu rütbelerin karşılığını Cenabi-ı Hak elbet verecektir, ancak aynı zamanda bu rütbelerin karşılığı olan beratla, madalyayla ödüllendirmek de bizim Gazilerimize karşı olan sorumluklarımızdan birisidir. İlimizde 580 civarında gazimiz var, 430 kişi ile Kıbrıs Gazilerimiz büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Bu yıl Ramazan ayı içerisindeki iftarda programında bir kısım madalya ve beratları tevcih etmiştik, bugün 4 merkez ilçemizde ikamet eden Gazilerimiz ile bir araya gelip bu töreni gerçekleştirmek istedik, uzak ilçelerimizde ikamet edenlerin tevcihlerini de onları yormamak adına Kaymakamlarımıza tevdi ettik " dedi.



Her yerde şehitlerimiz ve gazilerimiz var



Vali Nayir sözlerinin devamında, "Bu zor coğrafyada hayatta kalmanın, varlığımızı devam ettirmenin mutlaka bir bedeli var. Bu bedellerden Şahadet rütbesi ve Gazilik rütbesi bazen topraklarımızda nasip olur, bazen binlerce kilometre uzaktaki Kore'de nasip olur, bazen de 1974 Barış Harekatında olduğu gibi yavru vatanda kazanılır. Ne mutlu şehitlerimize ve gazilerimizeki herkesin kıskandığı, bu rütbeye ulaşmışmışlar. Yine ne mutlu onların ailelerine ki, böyle bir Şehide sahip olmak, Gaziye gıpta ettiği sahip olmak, onların hizmetinde bulunmak kısmetini yakalamışlar. Sakaryamızdaki derneklerimizi güzel çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Bu en önemli makamları, Şehitlik ve Gazilik ruhunu yeni nesile aşılamak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde çocuklarımıza da aynı duyguyu aşılamaya çalışıyorlar. Şehitlerimizi rahmetle anarken, Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehit ve Gazi ailelerimize de onlara vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Programda Adapazarı, Arifiye, Erenler ile Serdivan İlçelerinde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratlarını tevcih eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, gazilerin aileleri ile bir süre sohbet etti. - SAKARYA