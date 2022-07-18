KIBRIS GAZİSİ, 1 GÜN ÖNCE ÇALINAN MOTOSİKLETİNE OTOMOBİLLE ÇARPTI - Son Dakika
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KIBRIS GAZİSİ, 1 GÜN ÖNCE ÇALINAN MOTOSİKLETİNE OTOMOBİLLE ÇARPTI

18.07.2022 12:36

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69), otomobiliyle motosikletli ile çarpıştı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69), otomobiliyle motosikletli ile çarpıştı. Kaza sonrası incelemede motosikletin, Güneş'e ait olduğu ve 1 gün önce evinin önünden çalındığı ortaya çıktı. Güneş, Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar dedi. Kaza, dün akşam Ulucami Mahallesi 3 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş'in kullandığı 43 HE 253 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y., sağlık görevlilerince ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan incelemede ise motosikletin, Süleyman Güneş'e ait olduğu ve 1 gün önce evinin önünden çalındığı tespit edildi. Motosikletin üzerinde değişiklikler yapıldığını belirten Güneş, Motosikletim 1 gün önce evin önünden çalınmıştı. Çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar. Üzerine kılıf geçirip, bazı yerlerini sökmüşler dedi.

Kaza ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Son dakika: 'ÖRDEK' KAVGASINDA KIBRIS GAZİSİNİN BACAĞI KIRILDI Son dakika: 'ÖRDEK' KAVGASINDA KIBRIS GAZİSİNİN BACAĞI KIRILDI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KIBRIS GAZİSİ, 1 GÜN ÖNCE ÇALINAN MOTOSİKLETİNE OTOMOBİLLE ÇARPTI - Son Dakika

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