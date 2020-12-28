Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor - Son Dakika

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem (67), 40 yıldır teknolojiye yenik düşen ipek halıları dokuyarak, ilçenin geleneğini yaşatıyor. Herdem, "Ben bu geleneği elimden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem, 40 yıl önce ilçede gelenek olan ipek halı dokumacılığına başladı. Aynı mahallede kurduğu atölyede yıllardır ipek halıları dokuyan Herdem, bu sayede ailesinin geçimini sağladı. Zamanla unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutmaya çalışan Herdem, ilçenin 80 yıllık geleneğini yaşatıyor.