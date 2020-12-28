Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor - Son Dakika

Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor

28.12.2020 10:34
Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor, System.String[]

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem (67), 40 yıldır teknolojiye yenik düşen ipek halıları dokuyarak, ilçenin geleneğini yaşatıyor.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem (67), 40 yıldır teknolojiye yenik düşen ipek halıları dokuyarak, ilçenin geleneğini yaşatıyor. Herdem, "Ben bu geleneği elimden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem, 40 yıl önce ilçede gelenek olan ipek halı dokumacılığına başladı. Aynı mahallede kurduğu atölyede yıllardır ipek halıları dokuyan Herdem, bu sayede ailesinin geçimini sağladı. Zamanla unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutmaya çalışan Herdem, ilçenin 80 yıllık geleneğini yaşatıyor.

'ÇOK KİMSE KALMADI'Herdem, ilçede ipek halı dokumacılığı yapan fazla kişinin kalmadığını belirterek, "Hacılar halısının 80 yıllık geçmişi var. Bunun 40 senesini biz aile olarak yaşadık. Hacılar'da çok fazla tarımsal alan olmadığından geçmiş yıllarda insanlar halıcılık yapardı. Son 30 yıl öncesine kadar halıcılık ilçede yaygın yapılıyordu. Şimdi bu geleneği yaşatan çok kimse kalmadı" dedi.'ASTIM HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR'İpek halıcılığını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Herdem, "Bir zamanların bacasız fabrikası olan ipek halıcılığının şimdi yüzüne bakan yok. Önceden halıcılık herkesin ekmek kapısıydı. Şimdi ise ipek halılara kimse bakmıyor. Şu an satılan halıların birçoğu sağlıksız. Çünkü, naylon ve elyaf malzemeden yapılıyor. Oysa Hacılar'da yapılan ipek halılar, Yahyalı'da yapılan kök boyalı halılar astım hastaları için çok faydalıdır. Toz kaldırmaz, yazın nemi çeker ve kullanışlıdır. Ben bu geleneği elimden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor
Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor
Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor
Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor

Ahmet Herdem, Hacılar, Kıbrıs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor - Son Dakika


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