Kıbrıs gazisi 95 kişiye madalya ve berat verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi 95 kişiye madalya ve berat verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi 95 kişiye madalya ve berat verildi

6 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kıbrıs gazisi 95 kişiye madalya ve berat verildi, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 95 gaziye madalya ve berat verildi.


Bir restoranda düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinin 2 yıl süren zorlu bir dönem olduğunu dile getirdi. 100 yıl önce bu topraklarda binlerce insanının toprak ve vatan uğruna şehit düştüğünü, sonraki süreçte de aynı ecdadın torunlarının farklı yerlerde vatan için canlarını siper ettiğini dile getiren Gül, "100 yıl önce bu topraklarda 6317 şehit verildi. Şehrin geri kalanı gazi oldu. Sonraki süreçte ise tıpkı sizin evlatlarınız, anneleriniz, babalarınız gibi kimisi iç güvenlik harekatında kimisi Kıbrıs Barış Harekatı'nda kimisi 15 Temmuz'da kimisi terörle mücadelenin diğer bir alanında şehit düştüler, gazi oldular. Bu toprakların bugüne kadar gelmesi için bedel ödediler. Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı" dedi.


2020 yılında Teknofest'in Gaziantep'te olacağını da hatırlatan Gül, "100 yıl önce kazma kürekle yapılan savunmanın bugün dünyanın en ileri teknolojileriyle, daha da önemlisi yerli ve milli teknoloji ile gerçekleştirildiğini söyledi.


24 saat kapısının açık olduğunun da altını çizen Gül, "Siz değerli ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu toprak için canını veren evlatlarımızın yakınları ve gazilerimizle aileleri bu toprakların esas sahibidir. Bizim görevimiz de sizlerin hizmetkarı olmaktır" diye konuştu.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in özgürlüğü için 98 yıl önce 6 bin 312 şehit veren bir şehir olduğunu hatırlattı.


Ecdadın çok büyük bir mücadele verdiğini ve düşman birliklerine göre çok kolay geçilecek yerde sözde büyük orduları devirdiğini aktaran Şahin, "Bunu yaparken iman gücüyle hareket edilmiştir. Biz böyle büyük bir ecdadın torunlarıyız" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından harekata katılan 95 gaziye Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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