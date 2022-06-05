Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi

05.06.2022 18:23
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi

ADIYAMAN'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Abdullah Taştaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Abdullah Taştaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastalığı sebebiyle öğle saatlerinde vefat eden 6 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Abdullah Taştaş, şehitliğe defnedildi.


Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi
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Kaynak: DHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Adıyaman, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika

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