Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu için Aslanapa'nın Karadiğin Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Eroğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Sadece Haberler › Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı - Son Dakika

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