Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2022 15:34
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Terme ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Aksüt, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Aksüt, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir süredir hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi Mevlüt Aksüt hayatını kaybetti. 69 yaşındaki gazi Mevlüt Aksüt'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Terme Fatih Camisine getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Aksüt'ün naaşı askeri törenle aile kabristanlığına götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Terme'de uyuşturucu operasyonu Terme'de uyuşturucu operasyonu Silahlı yaralamaya 3 gözaltı Silahlı yaralamaya 3 gözaltı

Hisarcık, Samsun, Kıbrıs, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs Gazisi Aksüt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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