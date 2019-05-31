Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı son yolculuğuna uğurlandı

Uşak
'ın Eşme
ilçesinde, 64 yaşında vefat eden Kıbrıs
gazisi Ali Osman
Arı'nın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı
'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Delibaşı Köyü'ne getirildi.
Arı'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eşme Kaymakam Vekili ve Ulubey
Kaymakamı Onur Özaydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal ve diğer ilgililer katıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Arı, evli ve 2 çocuk babasıydı.