Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 64 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde, 64 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı'nın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ali Osman Arı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Delibaşı Köyü'ne getirildi.
Arı'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eşme Kaymakam Vekili ve Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve diğer ilgililer katıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Arı, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:30 Kaynak: AA
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