Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi Osman Kızılçay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tosya'da yaşayan Kıbrıs gazilerinden Osman Kızılçay, geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki evinde vefat eden Kızılçay için Aşağı Kayı köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Jandarma
Komutanı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi
, MHP
İlçe Başkanı Dündar Özutgancı, CHP
İlçe Başkanı İsmail Okuducu, STK
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızılçay'ın naaşı, yapılan askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - KASTAMONU