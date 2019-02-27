Kıbrıs Gazisi, Askeri Törenle Toprağa Verildi
1 saat önce
Sakarya'nın Hendekli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık(65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya
'nın Hendekli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi Ahmet Arık(65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hendek Çayırbaşı
Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık(65) hayatını kaybetti. Gazi için Puna Çayırbaşı Camiinde düzenlenen cenaze törenine Gazi Ahmet Arık'ın yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Orhan Burhan
, Albay Cengiz Yiğit, Hendek İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, Gaziler, Askeri Personeller, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Başkan Adayları ve Vatandaşlar katıldı. Öğle Namazına müteakip Çayırbaşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen Askeri tören ile Kıbrıs Gazisi Ahmet Arık'ın cenazesi Puna Çayırbaşı Aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA
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