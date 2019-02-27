Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

36 dakika önce

1974 Kıbrıs harekatında gazilik unvanı alan Hamit Şen (66) askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi, System.String[]
1974 Kıbrıs harekatında gazilik unvanı alan Hamit Şen (66) askeri törenle toprağa verildi.

Vatani görevini yerine getirmek için 1974 Kıbrıs harekatına katılan ve 1975 tarihinde terhis olduğunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gazilik unvanı alan Gazi Hamit Şen, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde vefat etti. Gazi Hamit Şen, doğum yeri olan Sivas'ın Suşehri ilçesi Eskişar köyünde askeri törenle toprağa verildi. Gazi Şen için yapılan askeri törene Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Suşehri Kaymakam vekili Çağlar Partal, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, askeri ve sivil erkan katıldı.

Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Gazi Şen'in cenazesi Eskişar köyü mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

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