Karabük 'te yaşadığı rahatsızlıklara bağlı hastanede tedavi gören Kıbrıs Gazisi Halil Erdoğan yaşamını yitirdi. Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Bostanbükü köyü Bahçelievler Camisi'ne getirildi. Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş , Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş , İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip düzenlenen askeri törenle 5000 Evler mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Karabük, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIBRIS GAZİSİ ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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