Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs
Gazisi Bekir Aydın
, Mucur
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Bekir Aydın'ın naaşı, Mucur Emine Hatun Çarşı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy
mezarlığına defnedildi.
Mucur ilçesinde kılınan cenaze namazına Kırşehir
protokolü ile birlikte merhum Aydın'ın ailesi ve sevenleri katıldı. - KIRŞEHİR
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