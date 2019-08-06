Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı, System.String[]
Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Bekir Aydın'ın naaşı, Mucur Emine Hatun Çarşı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.

Mucur ilçesinde kılınan cenaze namazına Kırşehir protokolü ile birlikte merhum Aydın'ın ailesi ve sevenleri katıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
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