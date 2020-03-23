Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı'nın (67) cenazesi, toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı'nın (67) cenazesi, toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle Yazıcı için askeri tören düzenlenemedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yazıcı, Merkez Hüseyin Onbaşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze namazının ardından Osman Şenses Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına katılan az sayıda cemaatin de namazda aralıklı durduğu ve maske taktığı görüldü.

Kırıkkale, Bahşılı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:02 Kaynak: AA

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