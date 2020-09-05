Kıbrıs Gazisi Cengiz Keske, toprağa verildi - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cengiz Keske, son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi'nde denetim kurulu başkanlığı da yapan ve rahatsızlığı nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Keske için Honaz Çarşısı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Keske'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Honaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, ailesi askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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