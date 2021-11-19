Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı , AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tokat 'ta 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan'ın cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı

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