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Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2021 14:04
Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tokat'ta 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atılgan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Atılgan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Ulaş köyü mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı, Cenaze, Tokat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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