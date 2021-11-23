Kıbrıs gazisi Cingöz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Cingöz, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 67 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mahmut Nuri Cingöz'ün cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 67 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mahmut Nuri Cingöz'ün cenazesi toprağa verildi. Evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Cingöz için Hacı Meryem İçcan Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cingöz'ün cenazesi, Müftü Ahmet Sevinç'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Törene, Cingöz'ün ailesi ve yakınları ile Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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