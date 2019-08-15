Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı
1 saat önce
Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'un Mecitözü
ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs
gazisi davulcu yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Figani köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, bu sırada davul çalan Salih Erkılıç'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Erkılıç, ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kore
gazisi olduğu öğrenilen davulcunun göğsünden girip koluna saplanan kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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