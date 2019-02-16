Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Defnedildi

10 dakika önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ömer Yalçınkaya(66) gözyaşları içerisinde defnedildi.

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ömer Yalçınkaya(66) gözyaşları içerisinde defnedildi.

Bir süredir rahatsızlığı devam eden Kıbrıs Gazisi Ömer Yalçınkaya dün gece Dereköy'deki evinde vefat etti. Yalçınkaya için Dereköy Mahallesi Erenköy Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, İlçe Müftüsü Emin Patan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, 19 Mayıs Kaymakamlığına vekaleten bakan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Sahra Sıhhiye Şehit Gazi Subayı Albay Levent Emin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serhan Kalınbacak, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Samsun, 19 Mayıs, Kıbrıs, Güncel
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