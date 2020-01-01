Kıbrıs Gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kıbrıs Gazisi Adil Güleryüz, Kilis'te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kıbrıs Gazisi Adil Güleryüz, Kilis'te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Gazi Adil Güleryüz (66) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güleryüz için Çekmeceli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Garnizon ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile Gaziantep ve Kilis garnizon komutanlıklarında görevli rütbeli askerler ile vatandaşlar katıldı. Kıbrıs Gazisi Adil Güleryüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Güleryüz, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. - KİLİS

Gaziantep, Kıbrıs, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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