Kıbrıs Gazisi Düzgün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün, Amasya'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün, Amasya'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.





Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyüne getirilen Düzgün'ün cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Düzgün'ün ailesi ile Kaymakam Okan Yenidünya, Amasya Merkez Komutanı Piyade Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri ve sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız

İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti