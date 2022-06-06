GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı

06.06.2022 15:09

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli Yarbay Ekrem Güneşli'nin cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli Yarbay Ekrem Güneşli'nin cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Adana'daki hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Güneşli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Güneşli'nin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Cem Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Kıbrıs gazisi emekli Yarbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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