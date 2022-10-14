Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi gazisi Ramazan Gürsel, 3 gün önce eşi Sezer Gürsel'i torunlarına bakması için kızının evine gönderdi. Eşini telefonla arayan Sezer Gürsel, cevap alamayınca eve geldi. Ramazan Gürsel'i yerde hareketsiz yatarken bulan eşi, ekiplere durumu haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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