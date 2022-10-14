KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

14.10.2022 17:00

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel (69), evinde ölü bulundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel (69), evinde ölü bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi gazisi Ramazan Gürsel, 3 gün önce eşi Sezer Gürsel'i torunlarına bakması için kızının evine gönderdi. Eşini telefonla arayan Sezer Gürsel, cevap alamayınca eve geldi. Ramazan Gürsel'i yerde hareketsiz yatarken bulan eşi, ekiplere durumu haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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