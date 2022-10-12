Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

12.10.2022 14:20

Edirne'de yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, evinin bahçesinde top güllesi buldu.

Edirne'de yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, evinin bahçesinde top güllesi buldu.

Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan Aksal, bahçesini traktörle sürerken topraktan gülle çıktığını gördü.

Aksal bulunduğu yerden çıkardığı gülleyi temizledi, bahçesinin bir köşesinde sergilemeye başladı.

Aksal, AA muhabirine güllenin yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

Evinin, Edirne Yeni Sarayı kalıntılarına yakın bir noktada olduğunu ifade eden Aksal, "Mahallemizdeki hemen her evin bahçesinde gülle ve boş kovanlar bulunuyor. Tahminim, bu Balkan Savaşları'ndan kalma. Küflü olduğu için tam olarak hangi tarihten kaldığını bilmiyoruz." diye konuştu.

Aksal, kendisine Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan gülleyi bahçesinde sergilemek istediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Edirne, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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