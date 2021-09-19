Kıbrıs Gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi

TRABZON - 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 68 yaşındaki Niyazi Atalay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ebediyete uğurlandı.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Niyazi Atalay, çeşitli sağlıklı sorunları yüzünden dün hayatını kaybetti. Bu gün ise acı bir tesadüfle 19 Eylül Gaziler Günü'nde cenazesi askeri törenle defnedildi. Atalay'ın ölümü sevenleri ve ailesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazında Atalay'ı, gazi arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kıbrıs Gazisi Atalay'ın cenaze namazı, Kumludere Mahallesi'ndeki kendi evinin önünde kılınarak; naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cem Karoğlu, Of İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, Niyazi Atalay'ın yakın akrabası eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay katıldı.

"Hem üzüntülü hem güzel bir gün"

Hem üzüntülü hem gururlu bir gün yaşadıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, "19 Eylül Gaziler Günü bizim onur günümüz. Niyazi'nin cenazesinin bu güne denk gelmesi hem üzüntülü hem güzel bir gün. Biz akşam aldık haberi. Kardeşimizi bu gün mezara koyduk. Tabi üzüldük. Bizim kader arkadaşımızdı. Kendisinin sağlık sorunları vardı. Kıbrıs Barış Harekatı olalı 47 yıl oldu. Bizde yaprak dökümü gibi yavaş yavaş dökülüyoruz. Allah geriye kalanlara sağlık ve selamet versin" dedi.

"Kıbrıs'ta çok güzel görevler yapmış"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, "Bu gün Niyazi ağabeyimiz için buraya geldik. Bu gün hem Gaziler Gününü kutladık ama Niyazi abimizin Gaziler Günü'nde defnedilmesi ayrı bir güzellik bizim için. Kendisi Kıbrıs'ta çok güzel görevlerde bulunmuş" diye konuştu.