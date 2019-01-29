Kıbrıs Gazisi Göher, Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Alaattin Göher (66), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Alaattin Göher (66), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Kınık'ta yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi Alaattin Göher, iki hafta önce evinde rahatsızlanarak Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KOAH ve kalp yetmezliği bulunan Göher 6 gün süren tedavisinin ardından İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Göher, dün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Kıbrız gazisi Göher için bugün öğlen Kınık Çarşı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Sinan Ceylan, Göher'in kuzeni Orhan Göher ile vatandaşlar katıldı. Kınık Müftüsü Muammer Uslu'nun kıldırdığı namazın ardından Göher'in tabutu bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulup ilçe mezarlığına götürüldü. Burada toprağa verilen gazi Göher'in tabutundaki Türk bayrağı, Kaymakam Ergin tarafından kuzeni Orhan Göher'e teslim edildi. - İzmir

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu

CHP'nin İzmir Adayını Eleştiren MHP Lideri Bahçeli'ye Sert Yanıt: Kimsenin Haddi Değil

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

AP Adayı Rum Vekilin 'Kıbrıs Helendir' Paylaşımı Tepki Çekti