Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti
46 dakika önce
Kıbrıs gazisi Osman Ali Göçer (65) Korkuteli ilçesinde vefat etti.
Kıbrıs
gazisi Osman Ali Göçer
(65) Korkuteli
ilçesinde vefat etti.
Rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır Antalya
'da tedavi gören Osman Ali
Göçer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Osman Ali Göçer'in cenazesi, öğlen namazına müteakip Korkuteli'ne bağlı Kızılaliler mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, askeri erkan, Korkuteli gazileri, kalabalık bir topluluk katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:44 Kaynak: İHA
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