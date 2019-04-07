Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

46 dakika önce

Kıbrıs gazisi Osman Ali Göçer (65) Korkuteli ilçesinde vefat etti.

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Kıbrıs gazisi Osman Ali Göçer (65) Korkuteli ilçesinde vefat etti.

Rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır Antalya'da tedavi gören Osman Ali Göçer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Osman Ali Göçer'in cenazesi, öğlen namazına müteakip Korkuteli'ne bağlı Kızılaliler mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, askeri erkan, Korkuteli gazileri, kalabalık bir topluluk katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:44 Kaynak: İHA

Korkuteli, Osman Ali, Kıbrıs, Güncel
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