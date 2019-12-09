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Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydınlı Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Aydınlı Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, 66 yaşında hayatını kaybetti.


Aydın'ın Köşk ilçesi Cumaderesi Mahallesi'nde yaşayan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Halil Demirci hayatını kaybetti. Cumaderesi Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Demirci, ambulansla Aydın Adnan Menderes üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirci'ni ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.


Demirci'nin cenazesi Cumaderesi Mahallesi'nde kılınacak öğle namazına müteakip köy mezarlığına defnedilecek. - AYDIN

Aydınlı, Kıbrıs, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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