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Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

30.01.2022 19:12
Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Enez ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Beyaz için, ilçeye bağlı Çavuş köyündeki evinin bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Beyaz'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Törene Beyaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yavuz Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Ülger, askeri yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.

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Hisarcık, Kıbrıs, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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