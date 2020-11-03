Kıbrıs gazisi Hürkal, İGM üyelerine Kıbrıs'ı anlattı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumuna misafir olarak katılan Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Kıbrıs gazisi Yusuf Aytaç Hürkal, meclis üyelerine Kıbrıs hakkında bilgiler vererek, gelinen süreci anlattı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları Başkan Burhanettin Çoban'ın başkanlığında sürüyor. Bugün gerçekleştirilen 2. oturumda Kıbrıs gazisi Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hürkal, meclis üyelerine bir konuşma yaptı.

Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında bilgiler veren Hürkal, aslen Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve öğrenci olduğu dönemde savaşa katılarak gazi unvanı aldığını anlattı.

Rumların adayı almak için başlattığı kanlı eylemlerin 1960'lı yıllara kadar sürdüğünü anımsatan Hürkal, zulmün 1974 yılında Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile sona erdiğini dile getirdi.

Hürkal'ın konuşmasının ardından İGM toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Gündem konuları arasında yer alan Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde mülkiyeti Hüseyin Yazıcı'ya ait taşınmaz üzerinde bulunan park alanının yan taşınmaza kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği konusu komisyona gönderildi.

Öte yandan Çay ilçesine bağlı Deresinek köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, arsa vasfındaki taşınmazın tapusunun mirasçılarına devri konusunun da ilgili komisyonlarda görüşülerek sonuçlandırılması kararlaştırıldı.