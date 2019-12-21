Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

6 saat önce

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi, System.String[]

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

Güney için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Saraycık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

İstanbul, Kıbrıs, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı
Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Son Dakika Haberleri
23:52 Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:52 Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika
23:50 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü - Son Dakika
23:50 İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
23:49 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]