Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

6 saat önce

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

Güney için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Saraycık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

İstanbul, Kıbrıs, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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