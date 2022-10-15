Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 16:14

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeşilova Mahallesi'ne getirildi.

Çiftçi'nin cenazesi, Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Bazmana Mezarlığı'na defnedildi.

Askeri törene, gazinin yakınları, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Bingöl, Solhan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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