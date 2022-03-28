Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi

28.03.2022 12:06
Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Yalovalı bir grup gazi, askerlik döneminde görevli oldukları bölgeyi gezerek anılarını yad etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Yalovalı bir grup gazi, askerlik döneminde görevli oldukları bölgeyi gezerek anılarını yad etti.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 14 gazi, belediyenin 4 günlük gezi organizasyonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürüldü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden, Güzelyurt, Lefke, Beylerbeyi ve Girne'deki tarihi mekanları, müze, şehitlik ve anıtları, Maraş bölgesini gezen gaziler anılarını tazeleme imkanı da buldu.

Geziye katılanlardan Süleyman Sevren ile Yaşar Çelik, Girne'ye hakim bir tepedeki köşkün önünde, askerlikleri sırasında çektirdikleri fotoğraftaki pozun aynısını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevren, KKTC'de 14 aydan fazla askerlik yaptığını, 1974'teki harekata katıldığını aktardı.

Duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirten Sevren, şu ifadeleri kullandı:

"Ağlamak istiyorum. Burada çok zorlu şartlar altında askerlik yaptık. Bizim zamanımızda burası böyle değildi. Tuvaletimiz, duş alacak yerimiz yoktu. Duşumuzu dışarıda alıyorduk. Ama o zor şartlara rağmen hepimiz gururluyduk. Türk askeri olarak çok başarılı işlere imza attık. Kıbrıs'ın kaderinin değişmesinde ve özgürlüğüne kavuşmasında bizim çok payımız olduğuna inanıyorum. Şimdi burada 48 yıl sonra aynı pozu verdik. Torunlarımız da askerlik yaptığımız yeri çok merak ediyordu. Fotoğraflarımızı torunlarımıza hediye edeceğiz."

Asker arkadaşı Sevren ile aynı duyguları paylaştığını kaydeden Yaşar Çelik ise "Buraya gelince geçmişi hatırladım. Çok heyecanlıyım ve o günleri hiç unutamıyorum. Bize bu imkanı sunan Yalova Belediyesine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi
Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi
Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi
Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi

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Kıbrıs Barış Harekatı, Yalova, Kıbrıs, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi - Son Dakika


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