Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk'ün cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.
Öztürk'ün cenazesi, Rıdvanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.
Cenazeye Öztürk'ün yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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