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Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

23.08.2021 18:07
Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk'ün cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk'ün cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Öztürk'ün cenazesi, Rıdvanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Öztürk'ün yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Öztürk, Çarşamba, Kıbrıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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