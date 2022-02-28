Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

28.02.2022 17:44
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Yavuz'un cenazesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz (71) yakalandığı korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Alaşehir'deki özel bir hastanede yaklaşık 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gazi Yavuz için Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Ömer Yavuz'un cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Necati Kara kıldırdı. - MANİSA

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

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Alaşehir, Cenaze, Manisa, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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