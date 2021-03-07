Kıbrıs gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
07.03.2021 17:40
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Savaş, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Savaş, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Karakoçan ilçesinde yaşayın 4 çocuk babası Kıbrıs gazisi Mehmet Savaş, bir süre önce koravirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Savaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Karakoçan Merkez Camisi'nde Savaş'ın cenaze namazı Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Ayhan Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Cot, İlçe Emniyet müdürü Özcan Kabaş, gaziler ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Cenaze namazının ardından Savaş, Yeşilbelen köyünde toprağa verildi.
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