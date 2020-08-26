Kıbrıs gazisi kurşunlara değil koronaya yenildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Covid 19 hastalığı sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için uzun süre acil serviste bekledi. Yapılan teşebbüsler neticesinde ailesi tarafından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer bulundu. 4 gündür burada tedavi altında olan Necmeddin Sürer sabaha karşı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi İnegöl'de toprağa verilecek. - BURSA