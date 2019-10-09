Kıbrıs gazisi malçuk, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Musa Malçuk (66) törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Musa Malçuk, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Salihli Devlet Hastanesi'nde, bu sabah yaşamını yitirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Üyesi de olan Kıbrıs Gazisi Musa Malçuk için Salihli'nin Adala Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler katıldı.

Malçuk, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adala Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.