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Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

01.02.2022 15:06
Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar'ın cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar'ın cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Kahta Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Poyraz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Haci Hamit Camisi'ne getirilen getirildi.

Mehmet Kurtar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından ilçeye bağlı Bağbaşı Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kutlar'ın ailesi ve yakınları, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan ile vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp Krizi, Adıyaman, Kıbrıs, Kahta, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Mehmet Kurtar, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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