Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu'ya, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Ozulu'ya, Milli Mücadele Madalyası ve beratı verildi.



Valilik makamında düzenlenen madalya tevcih töreninde, gazi Ozulu'ya, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törende gazi Ozulu, harekat sırasında anılarını kaleme aktardığı 46 yıllık mektubu, Vali Epcim ile paylaştı.



Epcim, 50. yılına yaklaşan Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde bölgedeki Türk nüfusunun bugün güven ve huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

Harekat esnasında birçok askerin şehadete ulaştığını ve birçoğunun da gazilik mertebesine eriştiğini hatırlatan Vali Epcim, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum. O gün verilen mücadelelerin, ülkemiz için ne derece önemli olduğu bugün yaşananlar dikkate alındığında daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

Devletin ilgili kurumları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak adımlarıyla Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratlarının tevcih edilmeye başlandığını belirten Epcim, "Orada verilen mücadelelere tanıklık eden, bizzat içerisinde yer alan Mehmet Ozulu'ya Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde madalyasını bugün takdim edeceğiz. Bu vesileyle değerli gazimize şükranlarımı sunuyorum. Milli Mücadele madalyası ve beratının hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Gazi Ozulu ise harekata ilişki anıların hafızasında tazeliğini koruduğunu ifade ederek, harekata beraber katıldığı arkadaşlarıyla hala görüştüklerini söyledi.

Törende, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu da hazır bulundu.