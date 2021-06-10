Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Sakarya'ya ulaştı - Son Dakika

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip Sakarya'ya geldi.

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan anısına Pendik'te başlayan bisiklet turunun katılımcıları, Sakarya'ya Demokrasi Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar, tur kapsamında İzmit'in ardından derneğin Adapazarı şubesini ziyaret edeceklerini söyledi.

Yarın Bolu için yola çıkacaklarını anımsatan Altunparlar, "16 Haziran'da inşallah merhum genel başkanımızı ziyarete gideceğiz. Bu bizim için çok anlamlı ve önemli. Genel başkanımızın vefatı gaziler camiası için büyük bir kayıptır. O bizim dostumuz, abimiz komutanımızdı. Gaziler olarak büyük bir yas içindeyiz." ifadesini kullandı.

Şükrü Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan da şunları kaydetti:

"Babam ömrü boyunca hep bir dert sahibi olarak devam etti. Hep ülkesi için çalıştı. Başkanlık sürecinde 17 yıldır gaziler için eline geleni ardına koymadı. Gazilerin haklarını savunmak için gittiği Kıbrıs'ta elim bir kaza geçirdi. Bizim yaramız büyük ancak onu bu kadar seven ona bu kadar saygı duyan insanların varlığı biraz olsun iyileşmemize vesile oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çevirdikleri her pedal babamın ruhuna gidiyor diye düşünüyorum. 861 kilometre bu şekilde devam edecek. Kıbrıs'tan alınan toprağı babamın kabrine serpecekler. Bu çok kıymetli bir hareket."

Bisiklet turuna katılan ekip yarın Bolu'ya hareket edecek.