Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan mezarı başında anıldı - Son Dakika

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan, kabri başında anıldı.

Şükrü Tandoğan için İstanbul'dan 9 kişilik grubun, bisikletleriyle 861 kilometrelik yolculukla Ordu'ya ulaşmasının ardından anma programı düzenlendi.

Tandoğan'ın, Perşembe ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, Tandoğan'ın ailesi ve bisiklet turunda yer alanların yanı sıra Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk ile derneğin bazı temsilcileri, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, diğer ilgililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

KKTC'den getirilen bir miktar toprak, Tandoğan'ın kabrine konuldu.

Ailenin çiçek bıraktığı mezarın başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tur sorumlusu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Üyesi Ali Güngör, burada yaptığı konuşmada, Tandoğan'ın bir asker olarak üstüne düşen bütün görevi yapmayı her zaman arzu ettiğini belirterek, "Ben onun askeri olmuşum. Ne mutlu bana. Söylenecek laf yok. O bir komutandı, babaydı, ağabeydi, kardeşti. Böyle yaşadık." dedi.

Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan ise 861 kilometrelik bisiklet turunun zor bir rota olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce vefat eden babası için yapılan bisiklet turunun anlamlı bir vefa örneği olduğunu vurgulayan Tandoğan, "Babamın çok değer verdiği, ömrünü adadığı Kıbrıs'tan toprağın getirilip mezara serpilmesi de hepimiz için çok duygusal bir an oldu. Katılım gösterenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.