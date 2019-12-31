Kıbrıs Gazisi'ne son görev - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi'ne son görev

6 saat önce

Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.


Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 65 yaşındaki Gazi Enbiya Güldalı, önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk bir yapıda yaşamını yitirmişti. Gazi Güldalı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muratlı'nın Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde yaşayan Gazi Enbiya Güldalı için İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Camii'nde askeri tören yapıldı. Törene askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gazinin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Muratlı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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