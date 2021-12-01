Kıbrıs gazisi Özcan, Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Artvin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özcan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 71 yaşındaki Özcan için Arhavi ilçesinde askeri tören düzenlendi.
Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Kavak köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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