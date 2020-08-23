Kıbrıs gazisi Ramazan Yayla ebediyete uğurlandı - Son Dakika

Vali Çelik, merhum Kıbrıs Gazisi Ramazan Yayla'nın eşi Kevser Yayla'yı da evinde ziyaret ederek baş sağlığı ve sabırlar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya merkeze bağlı Söğüt Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine Vali Ali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile merhum Ramazan Yayla'nın yakınları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:51

Kaynak: İHA

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