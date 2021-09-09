Kıbrıs gazisi Remzi Yeniay, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aydın'da hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Remzi Yeniay, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde vefat eden Yeniay'ın cenazesi, Kale Gölbaşı Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, askeri törenle Mahalle Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.
Cenaze törenine aile yakınları ve mülki idare amirleri katıldı. Yeniay'ın Kıbrıs Barış Harekatı'na er olarak katıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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