Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye Saray'ın yakınları ile Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da ikamet ettiği evinde vefat eden Saray'ın cenazesi, ilçeye bağlı Dereli köyüne getirildi.

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