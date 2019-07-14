Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs
gazisi emekli albay Turgut Atatüre, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evinden cenazesi alınan Atatüre için dua edildi ve helallik alındı.
Atatüre'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan namazın ardından askeri törenle Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Atatüre'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Jandarma
Alay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılıç, Akçakoca Garnizon Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.