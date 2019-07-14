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Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı

14 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli albay Turgut Atatüre, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli albay Turgut Atatüre, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden cenazesi alınan Atatüre için dua edildi ve helallik alındı.
Atatüre'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan namazın ardından askeri törenle Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Atatüre'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılıç, Akçakoca Garnizon Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Akçakoca, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:29 Kaynak: AA
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